Atual bicampeão da MotoGP, o italiano Francesco Bagnaia deu mais um show neste sábado (29). Ele cravou a pole da etapa da Holanda com 1min30s540, batendo o recorde da pista de Assen. Ele ficou a frente de seu principal concorrente na busca pelo título, Jorge Martín, por 0s081. Maverick Viñales fechou a primeira fila do grid de largada com a terceira colocação.