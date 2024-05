Acostumado a ser "bicho-papão" em Roland Garros, Rafael Nadal viverá situação inusitada a partir deste domingo, em Paris. O tenista espanhol, maior campeão da história do torneio francês, será candidato a zebra devido uma série de problemas físicos que o afastaram da maior parte do circuito nos últimos dois anos. Com as fragilidades físicas e técnicas do ex-número 1 do mundo, a edição de Roland Garros deste ano, às vésperas da Olimpíada, também será incomum pela ausência de um grande favorito no masculino e pela presença maciça de brasileiros nas duas chaves principais.