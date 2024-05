A tenista espanhola Paula Badosa, ex-número 2 do mundo e agora ocupando apenas a 126ª posição no ranking da WTA, conseguiu se classificar com facilidade para a segunda rodada do torneio WTA 1000 de Roma, ao derrotar a jovem russa Mira Andreeva, de 17 anos e 40ª do mundo, nesta terça-feira (7) por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3.