O tenista sérvio Novak Djokovic foi a Genebra em busca de certezas, mas deixa a Suíça com mais dúvidas, depois de ser eliminado nesta sexta-feira (24) nas semifinais deste torneio ATP 250, disputado no saibro, pelo tcheco Tomas Machac (N.44), com parciais de 6-4, 0-6 e 6-1.