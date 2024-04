"Não pensar muito no que vai acontecer depois": esse foi o conselho que o treinador do Bayer Leverkusen, o espanhol Xabi Alonso, quis dar aos seus jogadores nesta sexta-feira (12), a 90 minutos da provável conquista do primeiro título de campeão alemão nos 120 anos de história do clube fundado em 1904 pela empresa química Bayer.