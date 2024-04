Bicampeão brasileiro, o Palmeiras estreou no torneio nacional neste domingo (14), em Salvador, no Estádio Barradão, ganhando do Vitória, por 1 a 0. O colombiano Richard Ríos anotou o único gol da partida. A equipe alviverde mesclou titulares e reservas e, novamente, mostrou pragmatismo para sair de campo com os três pontos.