O Paris Saint-Germain, com dobradinhas do astro Kylian Mbappé (22' e 90') e de Ousmane Dembélé (19' e 60'), deu um novo passo rumo ao 12º título de campeão francês ao vencer em sua visita ao Lorient (4-1), nesta quarta-feira (24), em jogo adiado da 29ª rodada da Ligue 1, embora a vitória do Monaco sobre o Lille horas depois tenha adiado o previsível título dos parisienses.