Com um gol e uma assistência do maliano Almamy Touré, o Kaiserslautern (da 2ª divisão) venceu o Saarbrücken (da 3ª) nesta terça-feira (2 a 0) e se classificou para a final da Copa da Alemanha, que será disputada no dia 25 de maio contra o vencedor do duelo entre Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf.