A brasileira Izabela Rodrigues da Silva conquistou neste sábado (27) sua vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. A paulista de 27 anos terminou em quarto lugar a prova do lançamento do disco na etapa de Xangai, na China, da Diamond League, e com a marca de 64m66cm superou o índice olímpico que é de 64m50cm. Ela é a 14ª atleta a conquistar vaga para a prova.