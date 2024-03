O brasileiro Ygor Coelho, número 50 do ranking mundial, está classificado para a segunda rodada do Masters de Orléans, cidade distante cerca de 120 quilômetros de Paris. Nesta quarta-feira (13), ele derrotou Jia Heng Jason Teh, de Cingapura, por 2 a 1, parciais de 21/17, 19/21 e 21/17, em 57 minutos de partida válida pelo torneio da categoria Super 300 do circuito mundial da modalidade.