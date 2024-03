Uma das maiores lendas da história do boxe está de volta: Mike Tyson vai subir no ringue do Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, no dia 20 de julho. Aos 57 anos, o multi-campeão mundial de peso-pesado encara Jake Paul, de apenas 27 anos, youtuber que se especializou na modalidade e derrotou Anderson Silva em 2022.