A Seleção Brasileira encerrou a data Fifa nesta terça-feira (26) com um empate e, no combo, nenhuma derrota. Depois da vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 e os 3 a 3 diante da Espanha, jogadores como Endrick, do Palmeiras, e Wendell, do Porto e ex-Grêmio, comemoraram o desempenho do Brasil na saída do Santiago Bernabéu, em Madri.