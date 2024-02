O técnico do Botafogo, Tiago Nunes, precisou se manifestar de forma oficial nas redes sociais nesta segunda-feira (19). Após a derrota no clássico para o Vasco, no domingo (18), o técnico disse na coletiva de imprensa que os jogadores estavam "pedindo para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte". Desta vez, porém, ele alegou que não houve um pedido formal.