O Sada Cruzeiro confirmou a condição de favorito e conquistou nesta sexta-feira (16) o título do Campeonato Sul-Americano masculino de clubes pela 10ª vez, a oitava de forma consecutiva. Na decisão realizada no ginásio Galegão, em Blumenau (SC), o time mineiro derrotou o Ciudad Vóley, da Argentina, por 3 sets a 0 — parciais de 25/16, 25/11 e 25/13. Os dois finalistas garantiram vaga no Mundial de clubes, que ainda não tem data definida.