O Bayer Leverkusen conheceu a sua 16ª vitória, em 20 jogos, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Darmstadt por 2 a 0, neste sábado, no Merck-Stadion. O time de Xabi Alonso continua invicto, mas continua sendo pressionado pelo Bayern de Munique, que bateu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, com direito a gol de Harry Kane.