A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) lamentou a destruição da pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo, o Ibirapuera, para a realização de um evento de automobilismo no mesmo local, no próximo mês. Para a CBAt, a disputa de uma competição de drift no estádio poderá danificar também a estrutura abaixo da pista de borracha.