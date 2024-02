O Brasil abriu sua caminhada em busca de vaga no Grupo Mundial da Copa Davis com um empate diante da Suécia pela fase qualificatória. Nesta sexta-feira, mesmo jogando fora de casa, em Helsingborg, o País viu Thiago Monteiro abrir vantagem de 1 a 0, enquanto os suecos empataram após virada no jogo contra Gustavo Heide, que fechou o dia.