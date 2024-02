A brasileira Bia Haddad Maia está nas semifinais do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta sexta-feira (9), a paulista derrotou a tunisiana Ons Jabeur, sexta colocada do ranking mundial, por 2 a 0 (6/3 e 6/4), em jogo que teve 1h28min de duração. Sua próxima rival sairá do confronto entre a russa Liudmila Samsonova e a romena Sorana Cîrstea.