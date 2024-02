Em clima de preparação para a Olimpíada de Paris-2024, Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram mais uma na chave de duplas em Abu Dabi e avançaram à semifinal do torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quinta-feira, elas arrasaram as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h13min.