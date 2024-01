Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo que ficou três anos e meio afastada das quadras e voltou no meio do ano passado depois de ter se tornado mãe de dois filhos, foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália pela russa Maria Timofeeva por 1-6, 6-4 e 6-1 nesta quarta-feira (17).