O tenista sérvio Novak Djokovic sofreu uma derrota histórica no Aberto da Austrália nesta sexta-feira. Maior campeão do Grand Slam disputado em Melbourne, o número 1 do mundo não resistiu ao grande momento do italiano Jannik Sinner e foi batido por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/2, 6/7 (6/8) e 6/3, em 3h22min de confronto. Sinner avançou para sua primeira final deste nível na carreira.