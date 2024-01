O sérvio Novak Djokovic, que busca seu 25º Grand Slam e seu 11º título em Melbourne, teve que salvar quatro break points no terceiro set para evitar ficar atrás no placar, mas acabou derrotando o tenista local Alexei Popyrin nesta quarta-feira (17) para avançar para a terceira rodada do Aberto da Austrália.