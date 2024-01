A Coreia do Sul empatou em 3 a 3 com a Malásia, nesta quinta-feira (25), na terceira e última rodada do Grupo E da Copa da Ásia, resultado que classifica a equipe na segunda colocação da chave e a coloca frente à frente com a Arábia Saudita nas oitavas de final, em um confronto entre dois favoritos ao título.