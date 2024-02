A hegemonia do Bayern de Munique, que já dura 11 anos, está ameaçada no Campeonato Alemão. Neste domingo, a equipe bávara passou em branco e acabou sendo derrotada pelo Werder Bremen, por 1 a 0, na Allianz Arena, pela 18ª rodada. O resultado fez com que o Bayer Leverkusen abrisse sete pontos na liderança.