Ser consagrado oficialmente o melhor time do mundo. Essa é a meta do Fluminense na véspera da final do Mundial de Clubes, na qual o tricolor carioca vai enfrentar, na sexta-feira, às 15h de Brasília, o campeão europeu, Manchester City, que entrará em campo sem Erling Haaland, mas com uma constelação de craques, para fechar com chave de ouro um ano histórico.