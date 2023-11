Cristiano Ronaldo marcou mais um e o Al-Nassr venceu o Al-Khaleej por 2 a 0, neste sábado (4), pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. Aos 38 anos, o craque português chegou ao 44º gol na temporada, em 48 jogos, e garante a liderança da artilharia do ano no futebol mundial.