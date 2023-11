A notícia da marcação de um leilão do terreno do Estádio da Boca do Lobo obrigou a diretoria do Pelotas a marcar uma entrevista coletiva para esta sexta-feira (10) para prestar esclarecimentos sobre o caso. Na ocasião, porém, o presidente do clube, Rodrigo Britto, refutou esta possibilidade e indicou que um acordo com a prefeitura da cidade será selado em breve.