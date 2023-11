O estádio mais antigo em atividade no país irá a leilão em fevereiro de 2024. Inaugurado em 1908, o Estádio da Boca do Lobo, do Pelotas, será leiloado em uma ação movida pela Prefeitura de Pelotas por uma dívida de R$ 6,35 mil por débitos de IPTU. O lance mínimo é de aproximadamente R$ 93 milhões, valor de avaliação do terreno. Após reunião com representantes do Município, o clube prometeu resolver a questão antes de um possível arremate.