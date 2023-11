Depois da polêmica envolvendo a vaga para a Copa do Mundo de 2022, Equador e Chile voltaram a se encontrar nesta terça-feira, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. No estádio de Casa Blanca, em Quito, assim como nos tribunais, os equatorianos levaram a melhor, vencendo os chilenos por 1 a 0.