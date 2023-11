A Albânia, do técnico Sylvinho, ex-Corinthians, vencia a Moldávia por 1 a 0 e permitiu um empate por 1 a 1 aos 42 minutos do segundo tempo, mas isso não impediu a classificação para a disputa da Eurocopa em 2024. O ponto somado na partida da penúltima rodada das Eliminatórias do torneio europeu, nesta sexta-feira, deixou os albanases com 14 pontos, na liderança do Grupo E, sem chances de terminar em qualquer posição abaixo da segunda, na qual se encerra a zona de classificação direta.