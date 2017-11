Paulo Borrachinha venceu Johny Hendricks por nocaute no UFC 217 e, ainda no octógono, desafiou Derek Brunson. O americano, no entanto, disse pelo Twitter que não está interessado na luta e acusou o brasileiro de estar dopado. Irritado, Borrachinha se manifestou e disse que foi testado pela Agência Americana Antidoping (Usada) cinco vezes no último mês.

— Derek Brunson, assim que ficou sabendo do meu desafio após o nocaute no Johny Hendricks, disse que eu sou um atleta dopado. Tentou desqualificar a minha vitória. Disse no Twitter que conseguiu os dados. A Usada tem todos os dados, o UFC também tem. No site da Usada está desatualizado e diz que eu fui testado uma vez só. Nesses últimos mês, fui testado cinco vezes. Ele se baseou naquilo e está achando que vou cair no doping — assegurou.