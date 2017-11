Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

O Palmeiras enviará uma representação à CBF reclamando do árbitro Anderson Daronco e de seus auxiliares, Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior. O clube reclama de dois lances do Dérbi deste domingo, vencido pelo Corinthians por 3 a 2.

- Houve dois lances em que a regra do jogo não foi aplicada. O Romero estava impedido no primeiro gol do Corinthians. Depois, o Gabriel estava sendo atendido e voltou para o campo sem autorização. E ele já tinha amarelo. O pênalti (de Edu Dracena em cima de Jô) eu acho discutível, interpretativo. Mas descumprir a regra em dois lances não pode - disse o presidente Maurício Galiotte.

De acordo com o dirigente, o Palmeiras já havia reclamado com a CBF após o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, segunda-feira, no Allianz Parque. Naquela partida, Heber Roberto Lopes anulou um gol legítimo de Borja, marcando falta inexistente.