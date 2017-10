Rio Open 2017 / Fotojump

O número 1 do Brasil e 81º do mundo, Rogerio Dutra Silva, o Rogerinho, caiu na estreia do ATP de Viena, na Áustria, dante do eslovaco Lukas Lacko, 117º. Brasileiro buscava defender em Viena os 55 pontos conquistados no Challenger de Santiago, no Chile em 2016.

Lacko precisou de 1h27min para superar o brasileiro em 7/5 6/4 tendo convertido um ace contra cinco o brasileiro, que venceu 65% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 73% do eslovaco.

A partida começou com o brasileiro quebrando o saque do adversário, mas não sustentando seu saque na sequência. A partir dali os tenistas foram confirmando com tranquilidade seus games de saque, Rogerinho teve dificuldades no sexto e oitavo games, mas manteve, até que Lacko pressionou na devolução do décimo segundo game conquistou a quebra e saiu em vantagem.

Na segunda etapa, após longa disputa e quatro igualdades, Rogerinho quebrou o saque do eslovaco no primeiro game, abiu 2/0, mas tomou a devolução da quebra no quarto game e viu a disputa seguir acirrada. Sacando para se manter no jogo, o brasileiro vacilou e foi quebrado no décimo game.