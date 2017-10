— Vamos ver. Preciso vencer um jogo. Mas estou aqui para dar meu melhor como faço em todos os torneios. Claro que se acontecer será algo importante para mim. Mas o ano não estará acabado e não é o momento para pensar muito nisso. Só vou tentar pensar em ter a preparação correta para meu primeiro jogo no torneio — disse o jogador, que busca repetir 2008, 2010 e 2013, temporadas em que fechou no primeiro lugar.

Se conseguir a marca, Nadal igualará Novak Djokovic e Ivan Lendl em número de temporadas no topo. Ficaria a uma de Roger Federer, que fechou de 2004 até 2007 e 2009 como primeiro. O suíço está empatado com Jimmy Connors e atrás apenas de Pete Sampras, com seis temporadas na frente — entre 1993 e 1998.