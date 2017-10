Luiz Ávila / Agencia RBS

Sou colorado desde que me conheço por gente. Assisti pela TV, morando no Interior e com lágrimas nos olhos, à inauguração do Beira-Rio. Nem por isso deixo de admirar conquistas de adversários, quando elas acontecem. Invejar seria fanatismo, e tenho pavor de cegueira clubística ou ideológica.

Uma das vitórias que mais me deu inveja, enquanto colorado, foi a do Grêmio sobre o Hamburgo, na final do campeonato mundial de 1983. Sim, foi campeão mundial, por mais que amigos colorados não achem.

Lógico que é campeão porque venceu, no embate entre os melhores dos continentes. E, para supremo despeito de nós, colorados, com dois golaços do Renato Portaluppi. Ah, como quis naquela época que ele fosse jogador do meu time. Mas não era e nunca será.

Assim como o grande Falcão nunca foi e nunca será gremista. São ídolos fiéis a suas torcidas, com algo mais do que dinheiro a lhes mover a vida.

A Fifa parece aqueles garotos mimados que consideram que festa, mesmo, só é aquela que eles promovem ou frequentam. Não. A discussão é ridícula. O Grêmio foi campeão da maior disputa clubística que existia na época. Ponto final. O Inter foi campeão de um torneio equivalente, só que abençoado pela Fifa.