Jogando em sua cidade natal, o suíço Roger Federer iniciou o torneio da Basileia com vitória fácil por 6/1 e 6/3 sobre o americano Francis Tiafoe, nesta terça-feira (24), pela primeira fase do ATP 500. Sete vezes campeão da competição, Federer não teve problema contra o rival, que no US Open deu trabalho em partida de cinco sets.