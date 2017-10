Bruno Cantini / Atlético MG

Vivendo uma sequência de altos e baixos no Campeonato Brasileiro, o meia Cazares voltou a ser vaiado pela torcida do Atlético-MG durante a derrota por 3 a 2 para a Chapecoense, nesta quarta-feira. Atuando pelo lado direito, com a função de auxiliar o lateral Marcos Rocha na marcação, o equatoriano cometeu falhas importantes na partida, mas deve seguir entre os titulares.

O técnico Oswaldo de Oliveira se pronunciou após a derrota e afirmou que realizar algumas alterações na equipe em determinados momentos é essencial para o time se ajustar em campo. Por conta disso, Cazares deve seguir no grupo principal, mesmo com a evolução de Otero nos treinos e jogos.

_ O Cazares é, inegavelmente, um bom jogador, assim como o Otero. Se eu mexer todo jogo, não vou conseguir encontrar a equipe nunca. Preciso, eventualmente, repetir. Se houver um decréscimo muito grande, vou mudar. O Otero jogou o tempo inteiro contra o Sport e deu o passe para o nosso gol. São jogadores que temos de saber utilizar. Se você começa a mexer demais, você nunca vai ter um time _ disse o treinador.

Apesar do período ruim do jogador, Oswaldo se mostra otimista e aposta na melhora do jogador atuando no lado direito, levando em consideração seu desempenho contra o Atlético-PR.

_ Ele fez uma partida excelente contra o Atlético-PR, defendeu, foi responsável por roubar a bola no contra-ataque do gol do Robinho. Existe uma instabilidade em alguns jogadores, e no Cazares, particularmente. Nós estamos trabalhando para melhorar isso também _ apontou.

O técnico também citou a evolução que o meia-atacante Valdívia vem apresentando atuando pelo lado esquerdo.