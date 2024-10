A Conmebol enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) exigindo o fim do veto à torcida do Botafogo no estádio Campeón del Siglo, nesta quarta-feira (30), na partida contra o Peñarol, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Se a decição não for cumprida, existe a possibilidade de o jogo ser realizado com portões fechados ou ter seu local alterado.