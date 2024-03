Há um desafio que ainda segue no caminho dos clubes que buscam o título mais importante da América do Sul. Jogar na altitude demanda um planejamento complexo que, muitas vezes, aliado a uma longa viagem, torna-se inviável. Na atual edição do torneio, cinco equipes mandarão suas partidas a mais de 2,5 mil metros acima do nível do mar.