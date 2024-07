Na noite desta sexta-feira (12), a delegação do Inter chegou a Caxias do Sul, onde decidirá a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude no sábado (13). Sem um substituto para Eduardo Coudet, o técnico interino Pablo Fernandez tem a responsabilidade de comandar a equipe colorada a partir das 16h deste sábado (13), no Estádio Alfredo Jaconi.