Na terceira temporada pelo Inter, Eduardo Coudet tem sua segunda adversidade. Após a pandemia, em 2020, agora o treinador deverá comandar o Inter longe do Beira-Rio em razão das enchentes no mês de maio. O argentino, identificado com o clube, agradeceu a solidariedade dos brasileiros com os gaúchos e projetou as dificuldades na temporada de 2024.