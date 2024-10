O departamento médico do Grêmio não permaneceu fechado durante o período de folga aplicado pela comissão técnica. Após a derrota para o Atlético-MG, os atletas ganharam quatro dias de descanso. Jogadores como Kannemann e Gustavo Martins, no entanto, se apresentaram no CT Luiz Carvalho para a recuperação de problemas musculares.