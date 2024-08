De volta Notícia

Após fadiga muscular, Pepê deve estar à disposição do Grêmio contra o Criciúma

Depois de sequer viajar para a partida com o Fluminense, no Rio de Janeiro, que resultou na eliminação do Tricolor da Libertadores, volante já está treinando normalmente outra vez

22/08/2024 - 15h11min Atualizada em 22/08/2024 - 17h15min