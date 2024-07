Os técnicos Renato Portaluppi e Roger Machado vão se enfrentar pela quarta vez em 2024. No Gauchão, Grêmio e Juventude fizeram o jogo da primeira fase e os dois confrontos da final: foram duas vitórias do treinador tricolor e um empate. Neste domingo (7), os dois ficarão frente a frente mais uma vez, agora com o retrospecto empatado.