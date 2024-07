O Grêmio encerrou sua preparação para a partida contra o Operário-PR com um treinamento na manhã deste sábado (13). Na atividade, que aconteceu com portões fechados no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi encaminhou o time que estará em campo no Estádio Centenário. O venezuelano Soteldo será o substituto de Cristaldo.