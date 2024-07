Depois de vencer o Fluminense, no domingo, o Grêmio voltará a jogar em Caxias do Sul nesta quinta-feira (4) diante do Palmeiras. Para encarar o atual bicampeão brasileiro, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Dodi, suspenso. Por conta disso, GZH questionou os colunistas Marcelo De Bona, Maurício Saraiva, Queki Rodrigues e Gustavo Manhago sobre quem deve ser o substituto do volante.