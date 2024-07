Renato Portaluppi luta para não manchar sua história vitoriosa no Grêmio. Até os primeiros 13 jogos do Tricolor no Brasileirão 2024, o treinador comandou o time em três vitórias, dois empates e oito derrotas. São 28,2% de aproveitamento. É a pior campanha do ídolo gremista à frente de um clube na competição, a qual tem um longo retrospecto com altos e baixos.