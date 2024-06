A volta aos gramados da equipe sub-20 do Grêmio não teve um bom resultado. Pelo Brasileirão da categoria, o Tricolor foi batido por 4 a 1 pelo Santos, na tarde desta terça-feira (11), no CT Rei Pelé. A derrota da equipe, após cinco vitórias em cinco jogos, acabou com a invencibilidade gremista no torneio. O jogo anterior dos guris pela competição havia sido em 1º de maio, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG.