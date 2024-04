O Grêmio esteve perto de contar com um jogador que atualmente é destaque na Premier League. O atacante Rodrigo Muniz revelou em entrevista ao ge.globo que teve vontade de acertar com o Tricolor após conversar com Renato Portaluppi, no começo de 2023. O jogador, no entanto, foi convencido pela sua esposa a seguir na Inglaterra.