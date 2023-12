Passada a melancolia e a saudade do artilheiro uruguaio, o Grêmio precisará ir ao mercado para substituir o insubstituível. Sem Suárez, a camisa 9 permanece sem um jogador para vesti-la. Alguns nomes surgem no radar do clube, que parece passar a sensação de que pretende contratar alguém unânime para a posição.